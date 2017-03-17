Silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'nde aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen 2 grup arasında kavga çıktı. Kavgada S.S. (30) bıçakla F. K. de (24) elinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de yaptıkları çalışma sonrası suç aletleri ile birlikte olaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.



Kavga anı kamerada

Öte yandan silah ve bıçakların kullanıldığı kavga amatör kameralara da yansıdı. Bıçaklanan S.S.'nin yere düşmesi, daha sonra bir şahsın olay yerinden uzaklaşan F.K.'yi silah ile kovalaması ile silah sesinin gelmesiyle birlikte F.K.'nin yere düşmesi saniye saniye kameralar tarafından kaydediliyor. Olayın ardından vatandaşlar çığlık çığlığa yaralılara yardım etmeye çalışıyor.

İHA

