Silahlı gasp

Yüzü maskeli şekilde bir markete girerek kurusıkı tabancayla kasiyeri tehdit edip kasadaki 650 lirayı gasbeden ve önceki gün yakalanacağını anlayınca evde kendini asarak intihar ettiği belirlenen M.Ö'ye yardım ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan T.Ç'nin, savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde 4 gün önce meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, T.Ç'nin evinde, M.Ö'nün markete girdiğinde üzerinde bulunan kıyafetleri ve kurusıkı tabancayı ele geçirmişti.

AA