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Silahlı kavga: 1 yaralı

Sarıoğlan’da yaşanan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Silahlı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sarıoğlan ilçesi Kayseri Caddesi’nde H. A. (42) ile F. Y. (26) ve arkadaşı H. S. (39) arasında tartışma çıktı. 
Kavgaya dönüşen olayda H.A. silahla vuruldu. Yaralanan H.A, çevredekilerin yardım çağrısı üzerine 112 Acil Sağlık ekibince Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan F.Y. ve H.S.’yi yakalamak için çalışma başlattı. (AA)
 

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