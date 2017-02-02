Silahlı Şiddet Raporu’nda 15.’yiz Umut Vakfı, 2016 yılında ülke genelinde gerçekleştirilen araştırma ile “Silahlı Şiddet Raporu”nu çıkardı. Sıralamanın en üstünde 246 olay ile İstanbul yer alırken, Kayseri ise 52 olayla 15. sırada yer aldı.

Bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren “Umut Vakfı”, ülkemizdeki silahlı şiddetin (işlenen cinayetlerin) haritasını; Türkiye’nin en ücra köşesindeki yerel gazeteler dahil tüm gazeteleri gün gün tarayarak 2016’nın “Bireysel Silahlı” olayların değerlendirmesi ile “Silahlı Şiddet Raporu”nu okuyucularla paylaştı.

Araştırmaya göre 2016 yılında 2 bin 720 bireysel silahlı olay ulusal ve yerel medyaya yansıdı. Bu olaylarda, 2 bin 56 kişi öldü, bir kısmı ağır bin 961 kişi de yaralandı.

İstatistiklere bakıldığında; 2016 yılında şiddet olaylarında ateşli silahların kullanımında önceki yıla göre yüzde 7’lik bir artış dikkat çekti. 2016 yılında olayların yüzde 78’inde ateşli silahlar (Yani yüzde 43’ünde kalaşnikof dahil uzun namlulu silahlar, yüzde 30’unda tabanca ve yüzde 5’inde de beylik silahları kullanılmış), yüzde 22’sinde ise çoğunluğu bıçak olmak üzere satırdan baltaya kesici aletler kullanıldı.

Emniyet müdürlüklerinin envanterlerine bakıldığında da, Türkiye’de yaşanan şiddet ve cinayet olaylarının çok azının basına yansıdığı, ancak yaşanan bireysel şiddetin her yıl katlanarak arttığı görüldü.

Silahlı olayların en çok yaşandığı il 2016’da da İstanbul olurken, İllere göre şiddet olayları sırasıyla şöyle:

1. İstanbul (246 olay)

2. Samsun (166)

3. Adana (141)

4. İzmir (130)

5. Bursa (116)

6. Antalya (108)

7. Kocaeli (108)

8. Gaziantep (99)

9. Konya (90)

10. Urfa (75)

11. Ankara (72)

12. Aksaray (72)

13. Sakarya (70)

14. Aydın (59)

15. Kayseri (52)

16. Eskişehir (51)

Kurum Haberi



