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Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 8 Gözaltı

Kayseri'de, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Özel harekatın da destek verdiği operasyonda ekiplerin korona virüs tedbirleri kapsamında tulum giyip maske takması dikkat çekti.

Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 8 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu; nitelikli yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve darp gibi cebir ve şiddet içeren eylemleri gerçekleştirdikleri belirlenen çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne yönelik bugün operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt yöneticisi ve üyeleri olan H.Ç., M.A., A.B., Ö.T., A.Ö., T.G., Ö.H. ve H.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek, mermi ve çok sayıda senet ile çek ele geçirildi. Gözaltına alınanlar, Kayseri Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


İHA

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