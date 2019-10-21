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Sinyalizasyon kablosu hırsızları yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 180 metre sinyalizasyon kablosu çaldığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte 11 faili meçhul hırsızlık olayı çözüldü.

Sinyalizasyon kablosu hırsızları yakalandı

Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Buget ve Erdemli mahallelerinde Devlet Demir Yollarından 180 metre sinyalizasyon kablosu çalındı. Hırsızlık olayları ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler H.Ş. ve Ş.Ş. isimli yakalandı. Şüphelilerin Yeşilhisar ilçesinde 2, İncesu ilçesi Semerkent mahallesinde 3 ve Niğde'de meydana gelen 5 faaili meçhul, Devlet Demir Yollarından sinyalizasyon kablosu hırsızlığı, olayını gerçekleştirdikleri ayrıca Kocasinan ilçesinde 1 mazot hırsızlığı olayı olmak üzere toplam 11 faili meçhul olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüpheliler H.Ş. ve Ş.Ş. işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilirken H.Ş. tutuklanarak cezaevien gönderildi, S.Ş. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetler, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.
 

İHA

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