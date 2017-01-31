Sivas'ta 'Huzur Türkiye-2' uygulaması Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen "Huzur Türkiye-2" uygulaması Sivas'ta da 158 polisin katılımıyla gerçekleştirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla il merkezindeki kapalı ile açık eğlence mekanları, kafeteryalar, caddeler, ara sokaklarda ve kentin giriş çıkış noktalarında geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Türkiye genelinde akşam saatlerinde başlayan "Huzur Türkiye-2" uygulaması kapsamında, Sivas'ta 47 ve 158 polisin katılımıyla sabit yol uygulaması ve eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde denetim yapıldı.

Uygulamaya, narkotik, mali, terör, kaçakçılık ve organize, özel harekat, çevik kuvvet ile trafik ekiplerinin de bulunduğu polisler katıldı. Uygulamada bin 214 kişinin kimlik sorguları yapılırken yakalaması bulunan 5 kişi gözaltına alındı. 285 araçta inceleme yapılan 16 araca çeşitli sebeplerden ceza kesildi.

Uygulamada bir miktar bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

İHA

