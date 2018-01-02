Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SOBADAN ZEHİRLENEN KADIN VE OĞLU ÖLDÜ

Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 91 yaşındaki kadın ve oğlu hayatını kaybetti.

SOBADAN ZEHİRLENEN KADIN VE OĞLU ÖLDÜ
Edinilen bilgiye göre, Turan Mahallesi Çiğdem Sokak'ta ikamet eden Hürüze Kaya (91) ve oğlu Adil Kaya’dan (52) haber alamayan yakınları, eve girdiklerinde anne ve oğlunun cansız bedenleri ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemeye göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen yaşlı kadın ve oğlunun cenazeleri kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazelerin evden çıkarılması sırasında yakınları sinir krizleri geçirdi.
Turan Mahalle Muhtarı Mehmet Güngör, “Yakınları Hürüze Kaya ve oğlu Adil’den haber alamıyor. Kapıyı da açamayınca çatıdan içeri giriyorlar ve ikisinin de cansız bedeni ile karşılaşıyor. Yapılan incelemelerde karbonmonoksitten zehirlenerek öldükleri belirleniyor” dedi.


İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.