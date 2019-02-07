Şoför Direksiyonu İlçe Merkezine Değil Boş Araziye Sürdü

Edinilen bilgiye göre, Ali S. yönetimindeki 68 AY 311 plakalı yem yüklü kamyonun Erciyes Dağı yolundan inişte freni patladı. Yokuş aşağı hızla inen kamyonun freninin patladığını fark eden sürü Ali S. direksiyonu boş araziye çevirdi. Tonlarca ağırlıktaki yükle boş arazide yaklaşık 250-300 metre giden kamyon devrildi. Meydana gelen kazada yemler etrafa saçılırken, sürücü Ali S. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ali S. Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe girişine yaklaşık 500 metre uzaklıkta meydana gelen kaza ile ilgili olarak yetkililer işlem başlattı.







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