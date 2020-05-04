Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sokağa çıkma yasağının olduğu günde uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı.

Sokağa çıkma yasağının olduğu günde uyuşturucu operasyonu
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik yapılan çalışmalarda 4 farklı olayda, M.T., C.N., E.Ö., A.T., G.A., U.G., Y.G., T.Y. ve H.A. yakalandı. Yapılan aramalarda ise 11.30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 8 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, H.A. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
H.A.'nın emniyetteki işlemleri ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberHaberKayseri GündemUyuşturucu OperasyonuNarkotik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.