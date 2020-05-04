Sokağa çıkma yasağının olduğu günde uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik yapılan çalışmalarda 4 farklı olayda, M.T., C.N., E.Ö., A.T., G.A., U.G., Y.G., T.Y. ve H.A. yakalandı. Yapılan aramalarda ise 11.30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 8 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, H.A. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
H.A.'nın emniyetteki işlemleri ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
H.A.'nın emniyetteki işlemleri ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
İHA