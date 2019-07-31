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Sokak ortasında kadın cinayeti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sokak ortasında kurşunların hedefi olan 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Sokak ortasında kadın cinayeti

Edinilen bilgiye göre, Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Gülay Ş. (27) isimli kadına henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi 4 el ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gülay Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çağlı çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 


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İHA

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