Son bir ayda Kayseri’de asayiş olaylarında neler oldu?

İşte İl Emniyet Müdürlüğü’nün yayımladığı raporun detayları:



Cinayet Büro Amirliği: 1’i kasten öldürme, 1’i kasten yaralama ve intihar ile 2’si kasten yaralama olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 4 olayda yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklanmış olup, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Meydana gelen olaylar ile ilgili 1 adet tabanca ele geçirildi.



Gasp Büro Amirliği: 1’i yağma, 1’i şantaj, 1’i kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 1’i genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 4 olayda yakalanan 13 şüpheliden 9’u tutuklanmış olup, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.



Ahlak Büro Amirliği: 5’i cinsel içerikli suçlar, 3’ü kumar olayı olmak üzere adli işlem yapılan toplam 8 olayda yakalanan 18 şüpheliden 6’sı tutuklanmış olup, 6’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 25 fuhuş olayından yakalanan 53 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi ve fuhuş yapıldığı tespit edilen 12 ev ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.



Hırsızlık Büro Amirliği: 5’i evden hırsızlık, 16’sı işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 7’si otodan hırsızlık olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 28 olayda yakalanan 23 şahıstan 11’i tutuklandı.



Oto Hırsızlık Büro Amirliği: 5’i oto, 10’u motosiklet hırsızlığı olmak üzere işlem yapılan toplam 15 olayda, Kayseri’de çalınan 5 adet oto ile 4 adet motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edildi. Olaylarda gözaltına alınan 15 şahıstan 2’si tutuklanmış olup, 1’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.



Aranan Şahıslar Büro Amirliği: Kayseri’de haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 682 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş olup, yakalanan şahıslardan 247’si tutuklandı.



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği: 6’sı dolandırıcılık, 1’i kapkaç olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 8 olayda yakalanan 20 şüpheliden 4’ü tutuklanmış olup, 16’sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 19 şahıs yakalanmış olup, 49 adet uyuşturucu hap, 60,75 gr. metamfetamin maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca ele gerildi.



Kayıp Şahıslar Büro Amirliği: Kayıp müracaatı alınan 78 şahıstan 70’i bulunmuş olup, 8 kayıp şahsın arama çalışmalarına devam ediliyor.









Haber: Selma Kara