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Son kanunla tahliye olmuştu araba çarptı hayatını kaybetti

Kayseri'de son çıkan kanunla cezaevinden tahliye olan şahıs, yine aynı suçtan hükümlüyken tahliye olan şahsın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Son kanunla tahliye olmuştu araba çarptı hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Malatya karayolu 45. kilometresi Karatay köyü yakınlarında meydana gelen olayda Elazığ Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye olanları taşıyan araç, arıza nedeniyle sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Araçtan inerek bagajdan eşyalarını almak isteyen Ş.K.'ye (27), plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Ş.K., olay yerinde hayatını kaybederken jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında kazaya karışan otomobil belirlenirken, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla sürücü H.T. yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Ş.K. ile kendisine çarpan otomobil sürücüsü H.T.'nin aynı suçtan hükümlüyken son çıkan yasayla tahliye oldukları öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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