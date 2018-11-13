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Sosyal Medya Üzerinden Silah Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliğince, sosyal medya üzerinden silah ticareti yapan bir kişi yakalandı.

Sosyal Medya Üzerinden Silah Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliğince sosyal medya sitesi üzerinden silah ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, H.Y. yakalandı. H.Y.'nin yapılan kaba üst ve ev aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör ile 196 adet değişik çap ve markalarda tabanca fişeği, 1 adet kısa çaplı ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet muşta ve 4 adet kama tabir edilen bıçak ele geçirildi.
H.Y. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
 

İHA

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