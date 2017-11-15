SOSYAL MEDYADA PKK PROPAGANDASI YAPAN ŞAHSA GÖZALTI

Kayseri'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen T.A. yakalandı. Gözaltına alınan T.A., Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İHA