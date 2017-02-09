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Sosyal medyada terör propagandası yapan asker tutuklandı

Kayseri'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK'yı öven paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2. Hava İkmal ve Bakım Üs Komutanlığında görevli asker tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada terör propagandası yapan asker tutuklandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2. Hava İkmal ve Bakım Üs Komutanlığı'nda yapılan bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, askerlik görevini yapan 21 yaşındaki A.D.'nin facebook üzerinden 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün propagandasını yaptığını tespit etti.
Gözaltına alınan asker A.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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