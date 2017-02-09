Sosyal medyada terör propagandası yapan asker tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2. Hava İkmal ve Bakım Üs Komutanlığı'nda yapılan bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, askerlik görevini yapan 21 yaşındaki A.D.'nin facebook üzerinden 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün propagandasını yaptığını tespit etti.

Gözaltına alınan asker A.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.