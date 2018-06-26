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Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

Kayseri’de sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 
TEM ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütlerinin propagandasını yapma suçlarını içeren paylaşımlar ve beğeniler yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda A.G. isimli şüpheli gözaltına alınarak işlem yapıldı. 
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık A.G. ve avukatı hazır bulundu. 
Suçsuz olduğunu ve o paylaşımları kendisinin yapmadığını iddia eden A.G. isimli tutuklu sanık, beraatını talep etti. Cumhuriyet Savcısı, verdiği mütalaasında sanığın ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan cezalandırılmasını istedi. 
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık A.G.’ye ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek, bu cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi

İHA

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