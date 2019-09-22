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Suç makinesi adam evinde yakalandı

Kayseri’de 11 adet yakalama emri bulunan suç makinesi adam, evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, dolandırıcılık, mala zarar verme, hükümlünün kaçması, tehdit başta olmak üzere hakkında toplam 11 adet yakalama emri bulunan ve 10 yıl 11 ay hapis cezası ile birlikte 15 bin TL para cezası olan A.K. (42) Kocasinan ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.
Gözaltına alınan A.K., emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 

İHA

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