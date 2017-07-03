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Suç makinesine bir de 'sahte çek' cezası

Kayseri'de uyuşturucu, sahte para, tehdit, yaralama ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 13 yıl hüküm giyen sanığa bir de 'sahte çek' suçundan 2 yıl hapis, 30 bin TL adli para cezası verildi.

Suç makinesine bir de 'sahte çek' cezası
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hem hükümlü, hem de tutuklu olan sanık T.K. ve avukatı hazır bulundu.
2104 yılında Kömürcüler Sitesi'nde odun karşılığında 17 bin 600 TL değerinde sahte çek verdiği iddiasıyla yargılanan sanık T.K. "Bana sizin huzurunuzda bir çok ceza verildi, çoğunu kabul ettim. Şuana kadar 13 yıl hapis cezam var. Ben yaptıysam yaptım derim. Ama bu suçu ben işlemedim. O çeki veren kişi ben değilim. 2014 yılında olduğu söyleniyor, 2016'da dava açılmış. Zamanla belki bunu ispatlarım. Ben yemin ederim ki bu suçu işlemedim" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, sanığa TCK 204/1 maddesi gereğince 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl hapis, 30 bin TL adli para cezası verdi.
Öte yandan sanık T.K.'nin uyuşturucu, sahte para, tehdit, yaralama ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 13 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.
(AÖ-Y)
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