Şüpheli bavul polisi harekete geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan bulvarında bulunan üst geçidin altında bavul gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde bavulun bulunduğu yere gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kocasinan bulvarına çıkan yolları trafiğe kapatan ekipler, vatandaşları da uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek bavulda inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından bavulda kıyafet olduğu anlaşıldı. Şüpheli bavul polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Kapanan trafik yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.