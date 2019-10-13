Şüpheli bisiklet paniği

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bir aydınlatma direğine bağlanan bisiklet saat 20.40 sıralarında panik yaşattı. Bisikletin arkasında çöp tenekesine benzer bir tenekenin bağlı olduğu görülürken, şüpheli bisikletin incelenmesi için Cumhuriyet Meydanı’na polis ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri geldi.



Polis ekipleri aydınlatma direğinde duran şüpheli bisikletin etrafına güvenlik şeridi çekerek, vatandaşları şüpheli bisikletten uzaklaştırırken, olay yerine çağrılan bomba imha ekibi bisikleti önce inceledi ardından bisikletin arkasında bağlı duran tenekeyi de kesici bir aletle keserek içini açtı. Yapılan inceleme ve tenekenin içinin açılmasının ardından tenekenin içerisinden poşetler, peçete ve kola gibi malzemeler olduğu tespit edildi.



Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan başarıyla tamamlanan şüpheli bisiklete yapılan müdahalenin arından bisiklet çevresinde alınan güvenlik şeridi de polis ekipleri tarafından kaldırıldı ve meydan yaya trafiğine açıldı.

