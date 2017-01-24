Şüpheli ölüm

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Gürpınar Sokak'ta ikamet eden Tuncay Y.'nin (42) yatağında hareketsiz yattığını gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, Tuncay Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Tuncay Y'nin cenazesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA
Sağlık ekipleri, Tuncay Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Tuncay Y'nin cenazesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA