Şüpheli ölüm Battalgazi Mahallesi’nde Tuncay Y. isimli bir vatandaş kaldığı evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Gürpınar Sokak'ta ikamet eden Tuncay Y.'nin (42) yatağında hareketsiz yattığını gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Tuncay Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Tuncay Y'nin cenazesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

