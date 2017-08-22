Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Kayseri'de 21 yaşındaki genç, piknik alanında ölü bulundu. 

ŞÜPHELİ ÖLÜM
Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki Beştepeler piknik alanında yerde hareketsiz yatan genci fark eden bir kişi, durumu polise bildirdi.
Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. 
Yapılan inceleme sonucunda 21 yaşında Umut Ç. olduğu belirlenen kişinin cesedi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.