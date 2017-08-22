ŞÜPHELİ ÖLÜM

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki Beştepeler piknik alanında yerde hareketsiz yatan genci fark eden bir kişi, durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan inceleme sonucunda 21 yaşında Umut Ç. olduğu belirlenen kişinin cesedi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA