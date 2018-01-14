Şüpheli ölüm

Alınan bilgiye göre, Caferbey Mahallesi İyiler Sokağı'nda inşaat halindeki binada bir kişinin hareketsiz yatmasından şüphelenen inşaat işçileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin M.D. olduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen M.D'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA