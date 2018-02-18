Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şüpheli ölüm

Kayseri’de bir kadın, bina girişinde ölü bulundu.

Şüpheli ölüm

Merkez Melikgazi ilçesi Danışment Gazi Mahallesi'nde bir apartmanın girişinde yerde hareketsiz yatan kadını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiğini belirledi
Vücudunda herhangi bir kesici, delici alet ve silahla yaralama izi tespit edilemeyen ve bulunduğu yerdeki binada oturmadığı belirlenen kadının cesedi, incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kadınla bağlantısı olduğu öne sürülen ve aynı apartmanda oturan K.K'nin, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü öğrenildi.
AA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
MAHALLESİGaziDANIŞMENTMelikgazi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.