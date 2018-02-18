Şüpheli ölüm

Merkez Melikgazi ilçesi Danışment Gazi Mahallesi'nde bir apartmanın girişinde yerde hareketsiz yatan kadını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiğini belirledi

Vücudunda herhangi bir kesici, delici alet ve silahla yaralama izi tespit edilemeyen ve bulunduğu yerdeki binada oturmadığı belirlenen kadının cesedi, incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadınla bağlantısı olduğu öne sürülen ve aynı apartmanda oturan K.K'nin, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü öğrenildi.

AA