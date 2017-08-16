Şüpheli paket korkuttu

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Parkında bir bank üzerine bırakılan çantayı gören vatandaşların polis ekiplerine haber verdiği öğrenildi. İhbar sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Önlemlerin alınmasının ardından parka gelen bomba imha uzmanı paketi kontrol ederek olumsuz bir durumun olmadığını belirledi. İncelenen çantanın içinden kişisel eşyalar çıktı.