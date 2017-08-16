Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Parkında bir bank üzerine bırakılan çantayı gören vatandaşların polis ekiplerine haber verdiği öğrenildi. İhbar sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Önlemlerin alınmasının ardından parka gelen bomba imha uzmanı paketi kontrol ederek olumsuz bir durumun olmadığını belirledi. İncelenen çantanın içinden kişisel eşyalar çıktı.
Şüpheli paket korkuttu
Kayseri Talas ilçesinde bulunan bir parktaki bankın üzerine bırakılan çanta korkuya neden oldu.
16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:34
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.