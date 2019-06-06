Suriyeli aile en acı bayramı yaşadı

Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesinin Sarımsaklı Mahallesi'nde bulunan Sarımsaklı Barajı'na ailesi ile beraber pikniğe gelen Suriye uyruklu El Hatip A. (14) yüzmek için göle girdi. Ailesi bir süre sonra El Hatip A.'yı göremeyince durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine göle AFAD, 112, itfaiye ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri de göle girdi. El Hatip A.'nın cenazesi, kısa süre içerisinde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bu sırada arama kurtarma çalışmalarını gözyaşları içerisinde izleyen El Hatip A.'nın ailesi, çocuklarının cesedinin bulunmasıyla beraber sinir krizi geçirdi.









El Hatip A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

