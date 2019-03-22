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Suriyeli Gelinini “Dolandırıcılık” İddiasıyla Polise Şikayet Etti

Kayseri’de yüzde 40 engelli oğluna kız arayan ve hudut kapısına giderek oğluna eş olarak 30 bin TL’ye Suriyeli kız bulan 65 yaşındaki mağdur kadın, Suriyeli kız bir süre sonra evden ayrılınca dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

Suriyeli Gelinini “Dolandırıcılık” İddiasıyla Polise Şikayet Etti

Kocasinan ilçesi Feyzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi’nde meydana gelen olayda 65 yaşındaki R.K. isimli kadın, yüzde 40 engelli olan oğlunu evlendirmek için kız baktığını, Suriyeli komşusu Rezzan isimli kadına söyledi.
Suriyeli kız bulacağını söyleyen Rezzan isimli kadın bir süre sonra bir kız bulduğunu ancak 40 bin TL para istediğini söylemesi üzerine R.K. ile 30 bin TL karşılığında anlaştılar.

Hudut kapısına giderek Semaher isimli Suriye uyruklu kadın ile anlaşarak eve getirdiler. İddiaya göre mağdur kadın R.K., Suriyeli Rezzan isimli kadına parça parça olmak üzere 30 bin TL para verdi ve yaklaşık 20 bin TL tutarında da alışveriş yaparak masraf etti.

R.K.’nin engelli oğluna eş olarak gelen Semaher isimli Suriyeli kadın bir süre sonra ‘istemiyorum’ diyerek evi terk etti. R.K. dolandırıldığı iddiasıyla polise giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

İHA

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