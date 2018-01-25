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SURİYELİ GRUPLAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI

Kayseri’de aralarında önceden husumet bulunan Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 2 Suriyeli bıçakla yaralanırken 8 şüpheli gözaltına alındı.

SURİYELİ GRUPLAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI
Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yokuş Sokak’ta dün saat:15.00’da meydana gelen olayda 20 yaşındaki Ahmet Ukde, 18 yaşındaki İbrahim İbrahim, 21 yaşındaki İbrahim Ukde, 26 yaşındaki Muhammed Ukdi, 22 yaşındaki Ali Ukde, 15 yaşındaki Bilal U. ve 15 yaşındaki Musa M. aralarında bulunan önceki bir husumetten dolayı tartıştıkları 19 yaşındaki Mustafa Elmani, Mahmut Tapşo, Beşar Tapço, İsmail Tapço ile kavga etti.
Çıkan kavgada Ali U. ve Mustafa Elmani bıçakla yaralandı.
Kavga sırasında Mahmut Tapşo’ya ait motosiklet ve İsmail Tapşo’ya ait evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 8 şüpheliyi yakalarken, 5 şüphelinin yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

İHA

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