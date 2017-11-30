SURiYELi KAÇAKÇI 6250 ADET SiGARA iLE YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, OSB bölgesinde bir araç durdurulduğu ve arama yapıldı. Yapılan aramalarda 6 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirilirken, araç sürücüsü Suriye uyruklu M.C.'nin gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.C., adliyeye sevk edildi.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.C., adliyeye sevk edildi.
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