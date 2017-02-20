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Suriyeli kadın evinde ölü bulundu

Kayseri'de evinde ölü bulunan Suriyeli kadının gözaltına alınan kocası, adliyeye sevk edildi. Fatma El Muhammed'in 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Suriyeli kadın evinde ölü bulundu
Yeşilmahalle'de oturan Suriyeli Fatma El Muhammed'in evinde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan kocası Ahmet H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İfadesinde eşini boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen Ahmet H, adliyeye sevk edildi.
Fatma El Muhammed'in 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Yeşilmahalle'de oturan Suriyeli Fatma El Muhammed, dün, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulunmuş, eve gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlemişti.
Olayla ilgili olarak Muhammed'in eşi Ahmet H. gözaltına alınmıştı.
AA
 
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