Suriyeli kadın evinde ölü bulundu

Yeşilmahalle'de oturan Suriyeli Fatma El Muhammed'in evinde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan kocası Ahmet H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadesinde eşini boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen Ahmet H, adliyeye sevk edildi.

Fatma El Muhammed'in 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Yeşilmahalle'de oturan Suriyeli Fatma El Muhammed, dün, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulunmuş, eve gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlemişti.

Olayla ilgili olarak Muhammed'in eşi Ahmet H. gözaltına alınmıştı.

AA

