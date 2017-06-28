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SURİYELİ KARDEŞLERİN KANLI KAVGASI

Kayseri'de, Suriyeli iki kardeş arasında çıkan kavga kanlı bitti.

SURİYELİ KARDEŞLERİN KANLI KAVGASI

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Gaziosman Mahallesi Ortak Sokak'ta meydana gelen olayda, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Kayseri'ye yerleşen Ahmet ve Halit Hamza kardeşler arasında motosiklet yüzünden tartışma çıktığı öğrenildi.

Çıkan kavga sırasında Halit'in evdeki bir odanın camının kırılması sonucunda kolundan yaralandığı bildirildi. Haber verilmesi üzerine 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Halit'in tedavi altına alındığı, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı kaydedildi.
İHA

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SuriyeKayseriGAZİOSMANMOTOSİKLET
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