Suriyeli sanığa 30 yıl hapis

13 Şubat 2017'de Melikgazi ilçesi Çorakçılar Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda iddiaya göre 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan tartışmada Suriyeliler, 20 yaşındaki Mehmet A. ve arkadaşı Ş.G.'ye saldırdı. Mehmet A. ve olayı ayırmak isteyen bakkal sahibi Y.Y. bıçaklanırken, Ş.G. ise sopa ile yaralandı. Mehmet A. hayatını kaybederken, olayla ilgili gözaltına alınan Selahuddin O., İ.E.H. ve U.E.H. isimli 3 Suriyeli tutuklandı. İlk celsede tutuklu sanıklardan İ.E.H. ve U.E.H. tahliye oldu.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Suriyeli tutuklu sanık Selahuddin O. (18) jandarma eşliğinde duruşma salonunda hazır bulunurken, mağdur Y.Y.(38) ve ölen Mehmet A.'nın şikayetçi ablası Ş.A.(22) da duruşmaya katıldı. Tutuksuz Suriyeli sanıklar M.M.(17), İ.E.H.(22) ve U.E.H.(17) ile firari sanık H.O. ise duruşmaya katılmadı.

Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan Suriyeli tutuklu sanık S.O., “Diyeceğim bir şey yok” dedi.

Ölen Mehmet A.'nın şikayetçi ablası Ş.A. ile yaralanan bakkal Y.Y. sanıklardan şikayetçi olarak en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu Suriyeli sanık Selahuddin O.’ya, öldürülen Mehmet A.’ya yönelik ‘kasten adam öldürme’ suçundan 25 yıl, yaralanan Y.Y.’ye yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan 5 yıl, yaralanan Ş.G.’ye yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan ise 5 ay olmak üzere toplam 30 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, ayrıca tutuksuz Suriyeli sanık İ.E.H.’ye, yaralanan Ş.G.’ye yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan 2 bin 240 TL, tutuksuz Suriyeli sanık M.M.’ye, yaralanan Ş.G.’ye yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan 2 bin TL adli para cezası verirken, firari sanık H.O.’nun ise dosyasını tefrik etti.