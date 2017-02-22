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Suriyeli, Suriyeliyi bıçakladı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Kayseri'ye yerleşen 27 yaşındaki Suriyeli, 19 yaşındaki başka bir Suriyeliyi iş yerine giderek bıçakla yaraladı.

Suriyeli, Suriyeliyi bıçakladı

Olay, Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde bulunan Al Neyim isimli işyerinde dün 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Halep nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki İhsan Ale N., yine Halep doğumlu 19 yaşındaki Husseın A.'nın 'Al Neyim' isimli iş yerine geldi. Burada tartışan ikilinin arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İhsan Ale N. yanında bulunan bıçak ile Husseın A.'yı alın kısmından yaraladı. Yaralanan Suriyelinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
Olay sonrası kayıplara karışan İhsan Ale N.'nin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İHA

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SURİYELİKayseriBIÇAKLAMA
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