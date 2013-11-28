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Tacizle Suçlanan Sanığa 8 Yıl Hapis

Kayseri'de bir kadının kalçasını ellemekle suçlanan şahıs, 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık karar sonrası gözyaşlarını tutamadı.2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık K.A. hazır...

Tacizle Suçlanan Sanığa 8 Yıl Hapis
Kayseri'de bir kadının kalçasını ellemekle suçlanan şahıs, 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık karar sonrası gözyaşlarını tutamadı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık K.A. hazır bulundu. Yolda yürüyen S.K.'ye kalçasını elleyerek cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan K.A., "Bilinçli olarak yapmadım. Pişmanım" dedi. Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda K.A.'yı 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. K.A., kararın açıklanmasının ardından gözyaşlarını tutamadı.

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