Tacizle Suçlanan Sanığa 8 Yıl Hapis

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık K.A. hazır bulundu. Yolda yürüyen S.K.'ye kalçasını elleyerek cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan K.A., "Bilinçli olarak yapmadım. Pişmanım" dedi. Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda K.A.'yı 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. K.A., kararın açıklanmasının ardından gözyaşlarını tutamadı.
Kayseri'de bir kadının kalçasını ellemekle suçlanan şahıs, 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık karar sonrası gözyaşlarını tutamadı.