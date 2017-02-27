Takip ettiği kadının evine girip cinsel istismara kalkışan sanığa 10 yıl hapis

Karım neyse de kızıma kimse küfür edemez.' gibi kelimeler kullanıp, beni yere düşürüp, boğazımı sıktı" dedi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık H.A.(37) ve mağdur kadın D.K. ile sanık avukatı hazır bulundu.

Sanık H.A., mahkemede sorgu ve savunmasında, "Ben ismi D. olan yeğenime mesaj atacaktım, yanlışlıkla D.K.'ye attım. D.K. hanımın eşi M.K. ile yılbaşı gecesi telefonda tartıştık. Eşi de arayarak, küfür ve hakaret etti. D.K.'yi arayarak eşi M.K.'ye ulaşmaya çalıştım. İş çıkışı D.K. ile buluştuk, evine doğru yürüdük. Eşi ile görüşmek istediğimi söyledim. O da korktu, bağırmaya başlayınca ben de olay yerinden uzaklaştım. Olay bu seviyeye gelince pişman oldum" diye konuştu.

"Karım neyse de kızıma kimse küfür edemez"

Mağdur kadın D.K. ise, mahkemede başından geçen olayı şöyle anlattı: "Sanığı hiç tanımam. Yılbaşı günü beni aradı. 'Dilek hanım siz misiniz?' dedi. 'Hangi Dilek' dedim. O da İzmir'deki deyince ben Kayseri'de olduğumu söyleyerek kapattım. Aradan bir saat sonra mesaj attı. 'Dilek hanım sizinle tanışabilir miyiz?' dedi. Ben de eşime gösterdim. Eşim aradı, küfür etti. Ben uzatmamasını söyleyince, eşim sanıktan özür diledi. O günden 23 gün sonra yine mesaj atmaya başladı, bir konu hakkında görüşmek istedi. Ben işten eve giderken, ekmek fırının orada gördüm, halen tehdit mesajları atıyordu, çocukları alıp, komşuya geçtim. Mesaj atmaya devam etti. Çocukları komşuya bırakıp eve geçtiğimde, kapıya geldi. 'Dışarıda konuşalım' dememe rağmen, ayakkabısı ile eve girdi, tüm odaları arayıp eşim M.K.'yi sordu. Sanık, 'Benim karıma, kızıma küfür etti. Karım neyse de kızıma kimse küfür edemez.' gibi kelimeler kullanıp, yere düşürüp boğazımı sıktı. Kendisini iterek, balkona kaçtım, karşıda polis lojmanları vardı. Bağırıp, yardım isteyince 'Şimdi gidiyorum, yine geleceğim' diyerek kaçtı. Sanığın eşi aradı, durumlarının olmadığını, sefil olduklarını söyledi. O yüzden şikayetçi değilim."

Tanık olarak dinlenen mağdur kadın D.K.'nin eşi M.K. ise "Yılbaşı gecesi eşime 'Sesiniz çok güzel, sizinle tanışabilir miyiz?' diye bir mesaj geldi. Ben de arayıp kendisine küfür ettim. O günden 23 gün sonra eşimi takip etmiş, bu olayların yaşandığını eve gelince öğrendim" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık H.A.'ya 'nitelikli cinsel istismara teşebbüs' suçundan 7 yıl, konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 2 yıl ve 'tehdit' suçundan ise 1 yıl olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezası verdi.



İHA