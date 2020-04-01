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Takla atan araçtan hafif yaralı kurtuldu

Kayseri’de hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi arkasından seyreden ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı.

Takla atan araçtan hafif yaralı kurtuldu
Kaza, Erciyes yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. yönetimindeki 07 AEN 185 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Mustafa D. hafif şekilde yaralanırken, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi arkasından seyreden ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı. Mustafa D., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçta çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

İHA

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HaberKayseri HaberlerAsayişTrafik Kazası
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