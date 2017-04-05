Takla atan otomobil 3 araca zarar verdi

Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 34 KU 936 plakalı otomobil ile 38 KL 220 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 KL 220 plakalı otomobil takla atarak yol dışına çıktı. Takla atan otomobil park halindeki araçlara çarparak durabilirken, 3 otomobil zarar gördü. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA