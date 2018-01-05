Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TAKLA ATTIĞI OTOMOBİLİNİ BIRAKIP GİTTİ

Kayseri'de Melikgazi ilçesinde bir kişi, otomobili ile takla attıktan sonra otomobilini bırakarak kaza yerinden gitti.

TAKLA ATTIĞI OTOMOBİLİNİ BIRAKIP GİTTİ
Kaza, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi Çaylak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 LP 858 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Otomobili gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kazanın meydana geldiği sokakta güvenlik önlemi aldı. Çevrede inceleme yapan ekipler, sürücüyü bulamadı. Takla atan otomobil de, çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.