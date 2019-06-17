Takma isim kullanan zehir taciri kadına 12.5 yıl hapis

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar kadın L.E.(38) ile S.K.(23) ve avukatlar hazır bulundu.



25 Ocak 2019’da Melikgazi ilçesi Şehit Nazımbey Mahallesi’nde bir ikamette 4.25 gram bonzai ile yakalanan ve Neşe takma adını kullanan tutuklu sanık kadın L.E., “Ben uyuşturucu kullanıcısıyım, kullandığım için de pişmanım, takma ad kullanmadım, uyuşturucu satmadım. 6 aydır çocuklarımın yüzünü görmedim, mağdur oldum. Beraatımı istiyorum” diye konuştu.



Tutuklu sanık S.K. ise uyuşturucu kullanıcısı olduğunu, uyuşturucuları sanık L.E.’den aldığını söyledi.



Duruşma savcısı mütalaasında kadın sanık L.E.’nin ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan, sanık S.K.’nin ise ‘uyuşturucu kullanmak’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık L.E.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin TL adli para cezası verirken, tutuklu sanık S.K.’ye ise ‘uyuşturucu kullanmak’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasını hükmün açıklanmasını geri bırakarak tahliyesine karar verdi.

