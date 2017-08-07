Alınan bilgiye göre, Göksun-Kayseri yolunun ilçe çıkışında meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FE 4649 plakalı otomobil ile Kayseri’ye yolcu götüren Mehmet Kırıcı’nın kullandığı 46 T 5028 plakalı taksi çarpıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, taksinin sürücüsü aynı zamanda Yiricek Mahallesi Muhtarı Mehmet Kırıcı hayatını kaybetti. İsimleri öğrenilemeyen 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Taksici muhtar kazada hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta otomobil ile çarpışan taksinin sürücüsü muhtar hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
07 Ağustos 2017 Pazartesi 11:58
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