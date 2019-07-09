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Taksiciye “sarkıntılık” suçundan 5 yıl hapis

Kayseri’de aracına aldığı 17 yaşındaki genç kıza tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan 68 yaşındaki taksiciye 5 yıl hapis cezası verildi.

Taksiciye “sarkıntılık” suçundan 5 yıl hapis

Kayseri ili Melikgazi ilçesi Danişment Gazi Mahallesi’nde yaklaşık beş ay önce meydana gelen olayda iddiaya göre taksicilik yapan 68 yaşındaki şüpheli H.D., 17 yaşındaki V.K.’yi Hunat Mahallesi’nden 25 TL karşılığında olay yerine götürdü. Genç kıza taksi içerisinde elle tacizde bulunduğu iddia edilen H.D. hakkında şikayet üzerine ‘cinsel istismar’ suçundan dava açıldı. Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık H.D. (68) ile avukatı hazır bulunurken, mağdur V.K. ise duruşmaya katılmadı.

"Mağdur ‘Taksici bana tecavüz edecek’ diye ağladı"
Duruşmada tanık olarak dinlenen M.S. isimli taksici, “Mağdur kız arabamın önüne atıldı, ‘taksici bana tecavüz edecek’ diye ağlayarak, arabama bindi. Bu sırada sanık da geldi, mağdur kız ‘beni ona verme’ dedi. Ben de mağdur kızı polise götürdüm, bu sırada mağdur kız taksicinin kendisine elle tacizde bulunduğunu anlattı” diye konuştu.

Sanık avukatının MOBESE kameralarına bakılıp, mağdurun takside arkada mı önde mi oturduğunun tespit edilmesi talebini mahkeme heyeti reddetti. Savcı verdiği mütalaasında sanığın ‘sarkıntılık’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık H.D., “Mütalaayı kabul etmiyorum, ben böyle bir suç işlemedim, beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık H.D.’ye ‘sarkıntılık’ suçundan 5 yıl hapis cezası vererek, sanığa herhangi bir indirim maddesi uygulamadı.
 

İHA

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