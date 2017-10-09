TALAS’TA BiR KAFEDE GÖÇÜK MEYDANA GELDi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı tarihi Ali Saip Paşa Caddesi'nde bulunan kafenin bir kısmında bilinmeyen nedenden dolayı göçük meydana geldi. Göçükte 1 kişi yıkılan duvar altında kalırken, olay yetkililere bildirildi. İhbarın alınmasının ardından bölgeye polis, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu göçükte kalan şahıs, yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA