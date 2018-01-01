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Talas’ta korkutan yangın

Talas’ta bir evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken, çıkan dumandan etkilenen 2 çocuk tedavi altına alındı. 

Talas’ta korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anayurt mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan Öykü apartmanının 2. katında bir daireden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.



Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekipler kısa süre içerisinde yangını söndürürken, dumandan etkilenen 2 çocuk da tedbir amaçlı tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İHA

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