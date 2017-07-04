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Talihsiz ölüm

Melikgazi’de evinde banyo yaptığı sırada ayağı kayıp, başını duvara çarparak yaralanan ve 3 gündür hastanede tedavi gören 62 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.

Talihsiz ölüm
Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda 30 Haziran'da saat:14.00 sıralarında meydana geldi. 62 yaşındaki M.S. ikametinde banyoya girdi. Banyo yaptığı sırada ayağı kayınca başını duvara çarptı. Başından yaralanan M.S. yakınlarının olay yerine çağırdığı 112 acil servis ekipleri ile hastaneye sevk edildi.
3 gündür hastanede yoğun bakımda tedavi gören 62 yaşındaki M.S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
İHA
 
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