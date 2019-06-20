Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tanıkların teşhis ettiği zehir taciri 8 yıl ceza aldı

Kayseri’de ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklu yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 TL adli para cezası verildi. 2 tanık para karşılığında uyuşturucu aldıkları sanığı duruşmada teşhis etti.

Tanıkların teşhis ettiği zehir taciri 8 yıl ceza aldı

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Y.B. ile avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı verdiği mütalaasında sanık Y.B.’nin 21 Aralık 2018’de 2 kişiye metamfetamin ve esrar maddesi sattığı, tanıkların para karşılığında uyuşturucu aldıkları sanığı duruşmada teşhis ettikleri ve bu gerekçelerle sanığın ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

2 tanığın dinlendiği davada karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık Y.B., “Ben uyuşturucu ticareti yapmadım. İşince gücünde olan birisiyim, benim küçük paralara ihtiyacım da yok. Takdir mahkemenizin, beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Y.B.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişUyuşturucuUyuşturucu TicaretiUyuşturucu KullanmakGözlatıNarkotikOperasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.