Tanıkların teşhis ettiği zehir taciri 8 yıl ceza aldı

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Y.B. ile avukatı hazır bulundu.



Duruşma savcısı verdiği mütalaasında sanık Y.B.’nin 21 Aralık 2018’de 2 kişiye metamfetamin ve esrar maddesi sattığı, tanıkların para karşılığında uyuşturucu aldıkları sanığı duruşmada teşhis ettikleri ve bu gerekçelerle sanığın ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.



2 tanığın dinlendiği davada karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık Y.B., “Ben uyuşturucu ticareti yapmadım. İşince gücünde olan birisiyim, benim küçük paralara ihtiyacım da yok. Takdir mahkemenizin, beraatımı istiyorum” dedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Y.B.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

