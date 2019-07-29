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Tanımadığı kişiye sarılırken cüzdanını çaldırdı

Kayseri’de alkol alan 37 yaşındaki bir kişi, yanına gelen kimliği meçhul şüpheli ile sohbet ettikten sonra birbirlerine sarılırken cüzdanını çaldırdı.

Tanımadığı kişiye sarılırken cüzdanını çaldırdı

Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda 37 yaşındaki B.E., alkol aldığı sırada 25 yaşlarında bir erkek şahıs yanına geldi. İddiaya göre yanına gelen şahıs ile bir süre oturup, alkol alarak sohbet etti.

İkili ayrılacakları sırada birbirlerine sarılıp vedalaşırken, o sırada kimliği belirsiz şüpheli şahıs, B.E.’nin cebindeki cüzdanını alıp kaçtı. Cüzdanın içerisinde bin TL ve 20 Euro parası ile nüfus cüzdanı ve otobüs kartı olduğunu söyleyen mağdur B.E. polise giderek kimliği meçhul şahıstan şikayetçi oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

İHA

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