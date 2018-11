Taraftar Otobüslerinden Satır Ve Döner Bıçakları Çıktı

TFF, müsabakanın oynanması planlanan Osmanlı Stadı'nda saha zemininin, sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu gerekçesiyle, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'na alındığını duyurmuştu. Açıklamanın ardından dün akşam saatlerinde her iki takım kafilesi de kente ulaşarak maç saatini beklemeye başladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de her iki takım taraftarı arasında olumsuzluk yaşanmaması için il genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Sabah saatlerinden itibaren maçı izlemek için şehre giriş yapan takım taraftarlarını taşıyan otobüsler, ekipler tarafından didik didik arandı. Yapılan aramalarda bazı otobüslerde çok sayıda satır, döner bıçağı ve sopalar ele geçirildi.

Suç unsuru taşıyan şahıslar hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapılacağı bildirildi.