TARİHİ ESER KAÇAKCILARINA SUÇÜSTÜ 21.10.2020 tarihinde Melikgazi İlçesinde bir araçta yapılan arama sonucunda; Roma ve Bizans dönemlerine ait (153) adet sikke ve (15) adet tarihi obje ele geçirilmiş olup, olayla ilgili (K.A), (E.L), (T.L), (A.B) ve (S.D)isimli (5)şüpheli yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır.

21.10.2020 tarihinde Melikgaziİ lçesinde bir araçta yapılan arama sonucunda; Roma ve Bizans dönemlerine ait (153) adet sikke ve (15) adet tarihi obje ele geçirilmiş olup, olayla ilgili (K.A), (E.L), (T.L), (A.B) ve (S.D)isimli (5)şüpheliyakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır.



Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir.



Haber Merkezi