Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tarihi eser kaçakçısı 1 kişi yakalandı  

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kocasinan Kuşcağız mahallesinde şüpheli bir şahsın evinde, aracında ve eklentilerinde arama yaptı. Aramalar sonucunda tarihi eserler ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçısı 1 kişi yakalandı  

Kocasinan’ın Kuşcağız mahallesinde İl Jandarma ekipleri tarafından Ş.Ö. isimli şüpheli şahsın evinde, aracında ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucunda 10 adet Bizans dönemine ait altın sikke, 3 adet bakır sikke ve 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan yüzük ele geçirildi. Şüpheli Ş.Ö.’nün gözaltına alınıp adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edileceği duyuruldu. Ayrıca, Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.
 

Ekrem Nazlı

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKayseri İl Jandarma KomutanlığıTarihi Eser Kaçakçılığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.