Tarihi eser kaçakçısı 1 kişi yakalandı  

Kocasinan’ın Kuşcağız mahallesinde İl Jandarma ekipleri tarafından Ş.Ö. isimli şüpheli şahsın evinde, aracında ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucunda 10 adet Bizans dönemine ait altın sikke, 3 adet bakır sikke ve 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan yüzük ele geçirildi. Şüpheli Ş.Ö.’nün gözaltına alınıp adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edileceği duyuruldu. Ayrıca, Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.

